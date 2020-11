Düsseldorf : Polizei warnt vor falschen Polizisten an der Haustür

Düsseldorf In Düsseldorf sind wieder falsche Polizisten unterwegs. Allein 30 Fälle wurden in der letzten Zeit bekannt. In Wersten erbeuteten die Betrüger eine fünfstellige Summe. Die echte Polizei warnt eindringlich vor den Tätern.

Seit dem Spätsommer stellt die Kriminalpolizei in Düsseldorf eine Häufung von Fällen fest, bei denen sich Täter an der Haustür als Polizisten ausgeben und so in die Wohnungen von älteren Menschen gelangen. Meistens zeigen sie einen falschen Dienstausweis vor. Schnell erfragen sie dann die Aufbewahrungsorte von Wertsachen und rauben ihre Opfer aus.

So beispielsweise am Mittwochmittag, als ein 85-Jähriger gehbehinderter Mann nach Hause an der Kölner Landstraße kam und an der Tür von zwei falschen Polizisten überrumpelt wurde. Die Täter drängten den Senior in seine Wohnung, täuschten dort einen Einbruch vor und fragten nach Wertsachen. Dann erbeuteten sie aus einem Schrank eine Tüte mit einem hohen fünfstelligen Bargeldbetrag.

Die beiden Trickdiebe waren etwa 30 Jahre alt. 1,70 Meter groß und kräftig. Sie hatten beide kurze dunkle Haare und sprachen akzentfrei Deutsch. Beide trugen Handschuhe. Es ist laut Polizei davon auszugehen, dass sie oder Komplizen aktuell im Stadtgebiet weiter aktiv sind.

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 31 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0 oder im konkreten Fall auch an den Notruf unter 110.

Zu dem Vorgehen der Täter gibt die polizeiliche Prävention folgende Tipps:

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Sie täuschen eine Notlage vor oder geben sich beispielsweise als Handwerker oder Amtspersonen, etwa Polizisten, aus, um in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen. Getäuscht und anschließend bestohlen werden häufig ältere Menschen.

Trickdiebstahl in Wohnungen ist nach dem Taschendiebstahl auf der Straße die vermutlich häufigste Straftat, von der ältere Menschen betroffen sein können.

Die Täter täuschen ihre Opfer, um sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen und die Bewohner zu bestehlen.

Das Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer, die eine Einladung zum Betreten der Wohnung nahe legt.

Die Polizei rät: Keine Fremden in die Wohnung lassen. Im Zweifel die 110 anrufen.

(csr)