Düsseldorf-Golzheim : Frau reißt 88-Jährigem Goldring vom Finger - Zeugen gesucht

Die Polizei Düsseldorf sucht Zeugen nach einem Raub in Golzheim am Donnerstagvormittag gegen 11.30 Uhr. Einem 88-jährigen Düsseldorfer wurde vor seiner Haustür an der Rotterdamer Straße ein teurer Goldring vom Finger gerissen.