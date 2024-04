Stadtsauberkeit Düsseldorf bereitet sich mit Saison-Mülltonnen auf den Sommer vor

Nahe zahlreicher Freizeitflächen hat die Stadt im Rahmen der Stadtsauberkeitsoffensive 400 sogenannte Saisontonnen mit einem Fassungsvermögen von je 120 Litern aufgestellt. Über die Hälfte davon befindet sich an viel besuchten Rheinuferabschnitten, wie dem Paradiesstrand und entlang der Rheinwiesen, 110 wurden in Park- und Grünanlagen aufgestellt, etwa im Rheinpark Golzheim, weitere 30 am Angermunder Baggersee.