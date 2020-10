Dachstuhl in Flammen : Großbrand in Düsseldorf-Golzheim – Rauchwolke weit zu sehen

Die Rauchwolke war in vielen Teilen Düsseldorfs zu sehen. Foto: Gerhard Berger

Düsseldorf Der Dachstuhl eines Gebäudes auf der Roßstraße in Düsseldorf-Golzheim stand am Donnerstag in Flammen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Die Feuerwehr Düsseldorf wurde am Donnerstagvormittag zu einem Feuer auf der Roßstraße gerufen. „Die Meldung ging um 11.10 Uhr bei uns ein“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand der Dachstuhl eines Gebäudes in Flammen.

Das Gebäude sei dann sofort komplett geräumt worden. Parallel habe man mit Unterstützung von zwei Drehleiterfahrzeugen mit der Brandbekämpfung begonnen. Gegen 11.45 Uhr habe man das Feuer unter Kontrolle gehabt.

„Soweit bisher bekannt, hat es keine Verletzten gegeben“, sagte der Sprecher. Mehrere Handwerker einer dortigen Baustelle würden aber vorsichtshalber medizinisch untersucht. Die Brandursache ist noch unklar. Die Feuerwehr war mit 35 Einsatzkräften vor Ort.

(csr)