Düsseldorf-Urdenbach : Mann an Geldautomat mit Pfefferspray attackiert

Düsseldorf Mit Pfefferspray hat ein Angreifer einen Mann in Düsselodrf-Urdenbach attackiert, als dieser gerade Geld aus einem Bankautomaten abheben wollte. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei Düsseldorf sucht mit einer Täterbeschreibung nach einem mutmaßlichen Räuber. Der Unbekannte hatte am Donnerstagabend gegen 20.20 Uhr einen 36-Jährigen mit Pfefferspray attackiert, als dieser Geld an einem Bankautomaten in Urdenbach abholte. Das Opfer setzte sich so zur Wehr, dass der Angreifer schließlich ohne Beute flüchtete.