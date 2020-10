Düsseldorf-Unterrath : Fußgänger von Motorroller erfasst und tödlich verletzt

Düsseldorf Ein tragischer Unfall hat sich am Mittwoch in Düsseldorf-Unterrath ereignet. Nachdem er von einem Motorroller erfasst worden war, ist ein Senior seinen Verletzungen erlegen.

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend gegen 22 Uhr in Unterrath verletzte sich ein Fußgänger so schwer, dass er in einem Krankenhaus gestorben ist.