Düsseldorf-Derendorf : Radfahrerin von Lkw erfasst und schwer verletzt

Düsseldorf Eine Radfahrerin ist in Düsseldorf-Derendorf von einem abbiegenden Lkw erfasst worden. Sie wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Eine Radfahrerin ist am Dienstag an der Johannstraße in Düsseldorf-Derendorf bei einem Unfall schwer verletzt worden. Sie wurde von einem abbiegenden Lkw erfasst. Wie genau es zu dem Unfall gekommen ist, konnte ein Polizeisprecher noch nicht sagen. Auch das Alter der Verletzten ist noch unbekannt. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.