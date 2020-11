Düsseldorf-Wersten : Unbekannter fährt Achtjährigen mit Pkw an und flüchtet

Unbekannter fährt Achtjährigen mit Pkw an und flüchtet

Düsseldorf Ein achtjähriger Junge ist in Düsseldorf Wersten von einem Unbekannten mit seinem Pkw angefahren worden. Der Täter flüchtete. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Die Düsseldorfer Polizei sucht nach Zeugen einer Unfallflucht, die sich Mittwochmittag in Wersten ereignet hat. Bei dem Unfall hat sich ein achtjähriger Junge leicht verletzt. Die Polizei fahndet nach einem grauen/silbernen Kombi.

Laut Polizei befand sich der Junge am Mittwoch gegen 12 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Werstener Dorfstraße an der Einmündung zur Roderbirkener Straße. Als er die Straße überqueren wollte, bog ein unbekannter Pkw von der Werstener Dorfstraße kommend in die Roderbirkener Straße ein.