Zweieinhalb Jahre nach politischem Beschluss Stadt schließt Tempo-30-Lücken in Windberg

Auch in Windberg soll auf ausgewählten Straßen das neue Tempolimit gelten, das schon in großen Teilen des Orts Realität ist. Konkret wird die Geschwindigkeitsbegrenzung an der Straße Kampsheide, der Haiderfeldstraße, der Annakirchstraße sowie dem davon bisher nicht betroffenen Teilstücks der Bebericher Straße (zwischen Marienburger und Annakirchstraße). Das teilte die Stadt mit. Die Mags habe demnach mit den Markierungs- und Beschilderungsarbeiten begonnen. In Zusammenhang mit der Tempo-30-Regelung wird die Vorfahrtsregelung in Rechts-vor-Links geändert. Verkehrsteilnehmer sind zu erhöhter Aufmerksamkeit aufgerufen.