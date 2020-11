Düsseldorf-Stadtmitte : Seniorin bei Handtaschenraub verletzt - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf Eine Seniorin ist in einem Parkhaus in Düsseldorf-Stadtmitte von einem Mann zu Boden gestoßen worden, dieser raubte ihr dann die Handtasche und flüchtete. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

