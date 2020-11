Einsatz für die Feuerwehr Düsseldorf : Autofahrerin fährt versehentlich in den Rhein

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Foto: pfw

Kaiserswerth/Meerbusch Am Dienstagabend ist eine Autofahrerin mit ihrem Wagen in den eisigen Fluten des Rheins gelandet. Offenbar rollte sie von der Rampe der Fähre in den Fluss. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz.

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Dienstagabend eine Autofahrerin mit ihrem Wagen im Rhein gelandet. Das Unglück geschah an der Rampe der Fähre zwischen Kaiserswerth und Langst-Kierst. Die Fahrerin konnte ihren Wagen selbstständig verlassen und ist ansprechbar, sagte ein Sprecher der Polizei am Abend. Offenbar handelte sich bei dem Wagen um ein Cabriolet, was den schnellen Ausstieg begünstigte.

Die Frau wird vom Rettungsdienst betreut. Das Auto ist noch nicht gefunden und wird mit einem Hubschrauber gesucht, damit es später geborgen werden kann. Wie es zu dem Unglück kam, ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Das Unglück ereignete sich offenbar auf Meerbuscher Stadtgebiet. Zunächst hatte es geheißen, das Auto sei von der Fähre in den Rhein gefallen. Diese Meldungen dementierte ein Sprecher der Polizei.

(wie )