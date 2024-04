Auf allen Hauptverkehrsstraßen in Hilden Stadt schlägt Tempo 30 auf allen Straßen vor

Info

Die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses treffen sich an diesem Mittwoch, 10. April, 17 Uhr, im Bürgersaal des Bürgerhauses, Mittelstraße 40. Auf der Tagesordnung stehen neben dem Mobilitätskonzept unter anderem auch eine Radverkehrsoptimierung an der Mettmanner Straße, die Unterkunft für Geflüchtete an der Hofstraße sowie die Aufstellung des Bebauungsplans für die Kita am Salzmannweg. Um 17.05 Uhr gibt es eine Einwohnerfragestunde, in der die Bürger zu Wort kommen können.