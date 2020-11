Düsseldorf-Rath : 83-Jähriger schlägt Räuber-Trio in die Flucht - Polizei sucht Zeugen

83-Jähriger schlägt Räuber-Trio in die Flucht - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf Obwohl die drei Täter ihn mit einer Schusswaffe bedrohten, zeigte sich der 83-jährige Besitzer eines Kiosks unbeeindruckt. Das Trio flüchtete, die Polizei sucht nun Zeugen.

Nicht einschüchtern von drei Männern ließ sich am Dienstagabend um 18.55 Uhr ein 83 Jahre alter Besitzer eines Kiosks in Rath. Zwei der Männer hatten den Senior mit einer Schusswaffe bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Anstatt des Geldes holte das Opfer einen Schlagstock hervor und drohte mit diesem. Das Trio flüchtete unverrichteter Dinge.

Laut Polizei betraten zwei Männer den Kiosk am Rather Kreuzweg, während ein dritter vor der Tür stehe blieb. Einer der beiden holte eine graue Schusswaffe hervor. Mit dieser Waffe bedrohten die Männer den Ladeninhaber und forderten ihn auf, Bargeld in eine mitgebrachte helle Plastiktüte zu verstauen.