Protest in Düsseldorf : Anti-Corona-Demonstranten dürfen nicht durch Innenstadt ziehen

Anti-Corona-Demonstration Ende Oktober in Düsseldorf. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Am Sonntag wollen Gegner der Corona-Maßnahmen in Düsseldorf demonstrieren, rund 3000 Teilnehmer werden laut der Organisatoren erwartet. Der Protestzug wird untersagt, stattdessen wird es lediglich eine Kundgebung auf den Rheinwiesen geben.

Stadt und Polizei haben strikte Auflagen für die Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen am Sonntag erlassen. So untersagt die Stadt Düsseldorf einen zunächst geplanten Protestzug durch die Innenstadt. Stattdessen darf es nur eine stehende Kundgebung auf den Rheinwiesen geben. Der Veranstalter muss zudem dafür sorgen, dass alle Teilnehmer den Mindestabstand von eineinhalb Metern einhalten und Maske tragen. Das hat die Landeshauptstadt mit einer ordnungsrechtlichen Verfügung festgelegt. Der Versammlungsleiter habe auf die Einhaltung dieser Regelungen zu achten. „Einsatzkräfte von Polizei und Ordnungsamt werden dies konsequent überwachen“, sagte ein Polizeisprecher.

Grund für die Auflagen seien die exorbitant gestiegenen und auch weiterhin hohen Infektionszahlen in Düsseldorf, heißt es von der Stadt. Zum Schutz der Gesundheit und zur Verhinderung einer Überlastung des Gesundheitssystems seien alle Martinszüge verboten worden. Es sei für die Gesellschaft „wohl nur schwer nachzuvollziehen“, wenn ein „festlicher Lichterzug“, wie der Veranstalter die Demo nennt, stattfinden könnte, „obwohl die Gesundheitsgefährdung jeweils die gleiche ist“.

Vor allem Verstöße gegen das Abstandgebot ließen sich bei Aufzügen schlechter verhindern als bei stehenden Versammlungen, heißt es in der Begründung der Stadt. Zudem könne der Veranstalter bei einem Protestzug mögliche Gefahrensituationen durch spontane Teilnehmer nicht verhindern. Bei einer Standkundgebung hingegen seien etwa Zugangskontrollen, Abstandsflächen oder Teilnehmerbegrenzungen möglich.

Das Ordnungsamt habe aber mehrfach festgestellt, dass bei Versammlungen die Maskenpflicht nicht eingehalten wurde, teilte die Stadt mit. Um eine Verbreitung des Coronavirus einzudämmen und eben die Kinder zu schützen, die keine Maske tragen müssen, sei das Einhalten der Maskenpflicht am Sonntag besonders wichtig. Die Gefahr, dass die Demonstration zu einem „Superspreading-Event“ werde, sei besonders hoch, weil die teilnehmenden Kinder am nächsten Tag wieder Schulen und Kitas besuchen. Beim Verwaltungsgericht Düsseldorf wurde bislang keine Klage gegen die Verfügung eingereicht.

Michael Mertens, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, hält die Absage des Umzugs für die richtige Entscheidung. „Selbst in Corona-Zeiten muss es möglich sein, zu demonstrieren, auch wenn es vernünftiger wäre, darauf zu verzichten“, sagte Mertens. „Wir begrüßen die Entscheidung, die Demonstration nicht in der engen Innenstadt zuzulassen, in der die Pandemieregeln nur schwer eingehalten und kontrolliert werden können und Unbeteiligte gefährdet werden. Das Gelände der Rheinkirmes ist ein ausgewogener Kompromiss zwischen Versammlungsfreiheit und Schutz der Allgemeinheit.“