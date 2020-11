Betrug in Düsseldorf-Flingern : Falsche Polizisten stehlen 88-Jähriger tausende Euro

Betrug in Düsseldorf-Flingern

Düsseldorf Betrüger, die sich als Polizisten ausgaben, haben in Düsseldorf-Flingern eine 88-jährige Frau bestohlen. Jetzt sucht die Polizei mit einem Foto nach einer Tatverdächtigen.

Am 27. August wurde eine 88-Jährige in Flingern von falschen Polizisten bestohlen. Die Polizei Düsseldorf fahndet nun mithilfe von Bildern aus der Überwachungskamera eines Geldautomaten nach einer Tatverdächtigen.

Kurz darauf wurde die Karte von einer unbekannten Tatverdächtigen an Geldautomaten in Düsseldorf-Oberbilk, Ahlen, Dortmund-Stadtmitte und Dortmund-Wickede zu Abhebungen in Höhe von 5000 Euro eingesetzt. Die Ermittler fragen nun: Wer kann Hinweise auf die Identität oder den aktuellen Aufenthaltsort der abgelichteten Person geben? Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Düsseldorf, Kriminalkommissariat 31 unter der Telefonnummer 0211-870-5231 (zu Bürozeiten) oder 0211-870-0.