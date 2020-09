Düsseldorf-Hassels : Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Düsseldorf Eine Tankstelle in Düsseldorf-Hassels ist am Sonntagabend zum wiederholten Male überfallen worden. Diesmal bedrohte ein Unbekannter den Kassierer mit einer Schusswaffe. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut Polizei betrat der unbekannte Tatverdächtige die Tankstelle an der Straße Am Schönenkamp in Hassels am Sonntag um 23.03 Uhr. Er forderte unter Vorhalt einer schwarzen Schusswaffe die Herausgabe des Kasseninhalts.