Düsseldorf-Eller : Mann attackiert Polizistin nach Maskenverstoß

Düsseldorf Eine Polizistin ist in Düsseldorf-Eller von einem Bus-Fahrgast angegriffen worden. Der Mann war bei einer gemeinsamen Kontrolle von Rheinbahn, Ordnungsamt und Polizei aufgefallen, weil er keine Maske trug.

Laut Polizei stellten Mitarbeiter des Ordnungsamtes am Dienstagabend in einem Bus der Rheinbahn in Höhe der Haltestelle Schlesische Straße in Eller fest, dass der 25-Jährige keinen Mund-Nasen-Schutz trug. Als der Mann angesprochen wurde, flüchtete er sofort aus dem Bus.