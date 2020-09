Düsseldorf-Altstadt : Polizei sucht Tatverdächtigen nach Schlägerei

Düsseldorf Mitte Dezember wurden in der Düsseldorfer Altstadt zwei Männer brutal zusammengeschlagen. Jetzt sucht die Polizei den Tatverdächtigen mit einem Fahndungsfoto.

Mit dem Bild einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach einem Mann, der vor einem Lokal an der Mertensgasse, Ecke Kurze Straße zwei 29 und 32 Jahre alte Männer brutal geschlagen hat. Die Tat in der Altstadt ereignete sich am 15. Dezember 2019 um 2.22 Uhr.