Vorfall in Brüggen-Bracht : Nach Einbruchsversuch werden Zeugen gesucht

Brüggen Wem ist in der zeit vom 31. Juli bis 7. August an der Schillerstraße etwas aufgefallen? Dort hat es einen Einbruchsversuch gegeben.

Am Samstag, 7. August, hat eine Angehörige eines Hauseigentümers an der Schillerstraße in Brüggen-Bracht festgestellt, dass Unbekannte vom 31. Juli, bis zum 7. August versucht haben, von der Gartenseite durch die Kellertür in das Haus zu gelangen. Zwar konnten sie die Tür erkennbar beschädigen, doch die Mehrfach-Verriegelung hielt stand. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Auffälliges bemerkt haben. Hinweise nimmt sie an unter der Telefonnummer 02162 3770.