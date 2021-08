Vor der Haustür in Wesel : Unbekannte stehlen 80-Jährigem Rollstuhl

Vor der Haustür in Wesel

Wesel Unbekannte haben einem 80-jährigen Mann in Wesel einen elektrischen Rollstuhl gestohlen. Ein Paketdienst hatte das Gefährt geliefert - und offenbar einem Fremden übergeben.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte sich der Schwerbehinderte den Krankenfahrstuhl Ende Juli über einen Paketdienst in das Mehrfamilienhaus an der Heinrichstraße zustellen lassen. Da der 80-Jährige zum Zustellungszeitpunkt nicht zu Hause war, habe offenbar ein Unbekannter den Rollstuhl angenommen und für sich behalten.