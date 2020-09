Düsseldorf-Hafen : Brennender Papiersack im Trocknungsofen

Düsseldorf Ein mit Farbpigmenten gefüllter Papiersack hat am Sonntagabend in einem Betrieb im Düsseldorfer Hafen gebrannt. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.

Am späten Sonntagabend gegen 22.20 Uhr schlug die Brandmeldeanlage einer Firma im Düsseldorfer Hafen Alarm. Einsatzkräfte der Wache Hüttenstraße sowie die nahe gelegene Feuerlöschbootstation stellten in einem Raum mit einem Trocknungsofen Brandrauch fest.

Der Ofen in dem Betrieb an der Hamburger Straße wurde abgeschaltet und geöffnet. Im Inneren befand sich ein glimmender Papiersack mit rund 20 Kilogramm Farbpigmenten. Dieser konnte in den Außenbereich gebracht und gelöscht werden.