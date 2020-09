Umweltdelikt in Düsseldorf : 100 Altreifen am Unterbacher See entsorgt - Zeugen gesucht

100 Altreifen am Unterbacher See entsorgt - Zeugen gesucht

Umweltdelikt in Düsseldorf

Die illegal entsorgten Reifen am Unterbacher See. Foto: Polizei

Düsseldorf Die Polizei Düsseldorf sucht Hinweise auf mögliche Täter, die am Unterbacher See 100 alte Autoreifen entsorgt haben.

Rund 100 Altreifen wurden laut Polizei in der Nacht von Dienstag (1. September 2020) auf Mittwoch auf dem Parkplatz am Südstrand entsorgt.

Die Polizei fragt: Wer hat einen solchen Vorgang beobachtet? Wem sind noch zu später Stunde ein Lkw oder mehrere Fahrzeuge an der Straße "Am Kleinforst" aufgefallen. Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 35 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.