Düsseldorf-Stadtmitte : Gas-Alarm bei Kö-Juwelier sorgt für Großeinsatz

Düsseldorf Zunächst hatte es nach einem normalen Einsatz für die Düsseldorfer Feuerwehr ausgesehen: Eine Brandmeldeanlage hatte bei einem Kö-Juwelier ausgelöst. Dann schlug aber ein Gasmessgerät an.

Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, hatte der Brandmelder bei dem Juwelier an der Kö gegen 13.30 Uhr ausgelöst. Man sei dann mit dem normalen Löschzug zum Einsatz gefahren. In dem Gebäude habe dann jedoch das standardmäßig mitgeführte Gasmessgerät angeschlagen. In der Luft war eine erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration.