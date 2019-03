Raub in Düsseldorf-Grafenberg: 34-Jähriger auf offener Straße überfallen - Polizei sucht Zeugen

Raub in Düsseldorf-Grafenberg

Düsseldorf Zwei bislang unbekannte Täter haben am Donnerstagvormittag einen 34-Jährigen auf der Grafenberger Allee bedroht und ihm eine hohe Summe Bargeld gestohlen. Anschließend flüchteten sie auf Fahrrädern.

Der Düsseldorfer hatte kurz zuvor eine vierstellige Summe an einem Geldautomaten an der Grafenberger Allee abgehoben und war dann in Richtung eines Lebensmittelmarktes gegangen. Dort näherten sich zwei Männer auf Fahrrädern.