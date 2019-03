Vorfall im Hauptbahnhof Düsseldorf: Mann schlägt Verlobte - Passanten schlagen Mann

Blick in die Bahnhofspassage am Düsseldorfer Hauptbahnhof (Symbolbild). Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Ein 28-Jähriger hat am Dienstagabend im Düsseldorfer Hauptbahnhof nach einem Streit seine 55-jährige Verlobte geschlagen. Daraufhin musste er von zwei Passanten ebenfalls Schläge einstecken.

Umstehende Reisende verfolgten den Streit der Verlobten am Dienstag gegen 22.55 Uhr in der Bahnhofspassage. Als der 28-Jährige seiner Verlobten eine Ohrfeige gab, kam ein unbekannter Reisender von hinten, trat ihm gegen die Hüfte und flüchtete. Ein weiterer Reisender (20) mischte sich ein und schlug dem 28-Jährigen zweimal mit der Faust in den Rücken.