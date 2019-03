Hubschrauber über Heerdt: Zeuge erschreckt sich und zwei Einbrecher

Heerdt Alle drei Männer rannten nach ihrer unerwarteten Begegnung in einer Gewerbehalle in Heerdt davon.

(sg) Per Hubschrauber suchte die Polizei am Sonntagnachmittag nach zwei Männern, die versucht hatten, in eine Gewerbehalle an der Burgunderstraße einzubrechen. Als eine Reinigungskraft die Halle betrat, sah sich der Mann plötzlich den maskierten Einbrechern gegenüber. Alle drei rannten vor Schreck davon, die Einbrecher mit unbekanntem Ziel, der Putzmann zu Bekannten, von wo aus er die Polizei alarmierte. Die Fahndung verlief allerdings ergebnislos.