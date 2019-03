Zwei Verletzte in Düsseldorf-Flingern: Auto landet bei spektakulärem Unfall auf dem Dach

Zwei Verletzte in Düsseldorf-Flingern

Düsseldorf Bei einem Zusammenstoß zwischen zwischen zwei Pkw wurden in Flingern zwei Personen leicht verletzt. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde ein Fahrzeug auf die Seite geschleudert und blieb auf dem Dach liegen.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war zur Unfallzeit ein 41-Jähriger mit seinem Mercedes-Taxi auf der Kettwiger Straße in Richtung Oberbilk unterwegs. An der Kreuzung zum Höherweg beachtete er aus bislang unklarer Ursache das Rotlicht der Ampel nicht und fuhr in den Kreuzungsbereich ein.