Düsseldorfer Nachbarschaft will ihren Imbiss zurück Sehnsucht nach einer Pommesbude

Es gibt ja viele Stadtteile, die sind mit Infrastruktur nicht unbedingt reich gesegnet. Da fehlen einem dann Dinge, die anderswo selbstverständlich sind – eine Pommesbude zum Beispiel. Die gab es in Grafenberg lange im Rondell am Staufenplatz, klein, aber eben fein und in der Nachbarschaft sehr beliebt. Es gibt vier Ladenlokale in dem alten Rheinbahn-Pavillon, Vermieter ist die Stadt. Der Kiosk hat sich längst etabliert, und auch das „Rund“ als Nachbarschaftstreff wurde ja noch im alten Jahr gerettet, da der Rat den dringend benötigten Zuschuss von 25.000 Euro für die Betriebskosten abgesegnet hatte.