Düsseldorf-Düsseltal : 82-Jährige von Auto erfasst und schwer verletzt

Düsseldorf Ein 79-jähriger Autofahrer hat in Düsseldorf-Düsseltal beim Abbiegen eine 82-jährige Fußgängerin übersehen. Die Frau wurde von dem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt.

Eine 82-jährige Düsseldorferin ist am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Düsseltal schwer verletzt. Sie war nach einem Zusammenstoß mit einem abbiegenden Pkw zu Fall gekommen.

Ein 79-jähriger Mann war mit seinem BMW auf dem Linksabbiegerfahrstreifen der Rethelstraße in Fahrtrichtung Achenbachstraße unterwegs. Laut Polizei musste der Senior beim Abbiegevorgang vor der Fußgängerfurt der Achenbachstraße halten, da eine Fußgängergruppe die Straße bei Grünlicht überquerte.

Anschließend fuhr er wieder an und übersah aus bislang unbekannter Ursache die Seniorin, die ebenfalls die Fußgängerübergang nutzte, um die Straßenseite zu wechseln. Nach dem Zusammenstoß mit dem Pkw stürzte die Frau zu Boden. Sie zog sich schwere Verletzungen zu, die stationär in einer Klinik behandelt werden. Die Ermittlungen dauern an.