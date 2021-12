Unfall in Tiefenbroich : Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Auf diesem Gehweg auf der Sohlstättenstraße in Tiefenbroich geschah am vergangenen Dienstag der Unfall. Foto: RP/Polizei

Tiefenbroich Der Ratinger war auf dem Gehweg der Sohlstättenstraße unterwegs.

(RP) Am vergangenen Dienstagnachmittag ist ein 42-jähriger Radfahrer auf der Sohlstättenstraße in Tiefenbroich bei einem Zusammenstoß mit einem Smart so schwer verletzt worden, dass er nach einem Sturz zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.