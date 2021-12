Düsseldorf-Eller : Suchaktion nach einer Person am Zamek-See

Düsseldorf Polizei und Feuerwehr suchen am Dienstagnachmittag am Zamek-See in Düsseldorf-Eller nach einer Person. Dort wurde Kleidung am Ufer entdeckt.

Am Ufer des Zamek-Sees in Düsseldorf Eller sind am Dienstag Kleidungsstücke entdeckt worden. Feuerwehr und Polizei sind dort am Nachmittag im Einsatz und suchen nach einer möglichen Person.

„Es ist aber derzeit noch unklar, ob dort möglicherweise eine Person ins Wasser gegangen ist. Die Kleidung könnte da auch nur abgelegt worden sein“, sagte ein Polizeisprecher. Auch könnten die Kleidungsstücke dort schon länger liegen.

Ein Feuerwehrsprecher sagte, man sei mit Booten vor Ort. Die Polizei habe Leichenspürhunde am See im Einsatz.

Mehr dazu in Kürze.

(csr)