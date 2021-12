Polizei sucht Zeugen : Unbekannte sprengen Geldautomat in Düsseldorfer Spielothek

Ein Einsatzwagen der Polizei (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Düsseldorf In der Nacht zu Dienstag ist in einer Spielothek in Düsseldorf-Flingern eingebrochen worden. Die Täter sprengten einen Geldautomaten, flüchteten aber offenbar ohne Beute.

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag in einer Spielothek in Düsseldorf einen Geldautomaten gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Automat dabei völlig zerstört. Das Gebäude habe aber keinen Schaden genommen, hieß es. Zudem haben die Täter nach ersten Ermittlungen keine Beute gemacht.

Laut Polizei wurde der Wachdienst am frühen Morgen gegen fünf Uhr auf Schäden an der Spielothek im B8-Center an der Werdener Straße in Flingern aufmerksam gemacht. „Mit großem Aufwand“ hatten dort Unbekannte unbemerkt den Geldautomaten zerlegt. Der Tatort wurde abgesperrt, Spezialisten der Kriminaltechnik waren vor Ort und sicherten Spuren.

Ein Polizeisprecher nannte die Sprengung „ungewöhnlich“, da offenbar niemand etwas davon mitbekommen habe und auch das Gebäude nicht beschädigt worden sei.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls und bittet Menschen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Das Kriminalkommissariat 14 der Düsseldorfer Polizei ist unter 0211 8700 erreichbar.

(kess)