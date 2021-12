Hauptbahnhof Düsseldorf : Frau verprügelt andere mit ihrer Handtasche

Düsseldorf Zwei Frauen sind im Düsseldorfer Hauptbahnhof in Streit geraten, die eine verprügelte die andere daraufhin mit ihrer Handtasche. Wenige Stunden zuvor stellte sich ein Mann bei der Bundespolizei, der noch fast 600 Tage Gefängnisstrafe zu verbüßen hat.

Zwei Frauen (20, 25) sind am Samstagmorgen im Düsseldorfer Hauptbahnhof miteinander in Streit geraten, sie mussten von Beamten der Bundespolizei getrennt werden. Gegen die 20-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Die Geschädigte gab an, dass sie von der Tatverdächtigen beim Vorbeigehen angerempelt wurde. Als die Geschädigte sie auf ihr Verhalten ansprach, reagierte diese aggressiv und attackierte sie.

Bereits am Freitagmittag stellte sich ein Mann (43) bei der Bundespolizei Düsseldorf . Er gab an, dass die Staatsanwaltschaft nach ihm sucht. Eine Überprüfung ergab, dass er von einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Jahren und sechs Monaten wegen eines besonders schweren Raubes noch 571 Tage zu verbüßen hatte.

Er hatte seine Strafe nach einer Unterbrechung nicht wieder angetreten und wurde deshalb von der Staatsanwaltschaft Köln zur Festnahme ausgeschrieben. Die Beamten nahmen den 43-Jährigen fest und übergaben ihn an eine Justizvollzugsanstalt.

Am Samstagmittag kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf einen Mann, der nach Istanbul fliegen wollte. Dabei stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Stuttgart im August dieses Jahres einen Haftbefehl wegen Erschleichens von Leistungen gegen den 38-jährigen Verurteilten erlassen hatte.

Die Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen konnte der in Herne lebende Mann jedoch abwenden, indem er die Geldstrafe in Höhe von 600 Euro vor Ort bei der Bundespolizei beglich. Im Anschluss trat er seinen Flug nach Istanbul an.