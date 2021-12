Auf der ’s-Heerenberger Straße : Emmericher (82) bei Unfall schwer verletzt

Emmerich Bei einem Unfall am Montag ist ein 82 Jahre alter Pedelecfahrer von einem Transporter erfasst und schwer verletzt worden. Der Emmericher musste ins Spital gebracht werden.

(RP) Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall gegen 12 Uhr sich auf der 's-Heerenberger Straße. Ein 31-Jähriger aus Oberhausen wollte demnach mit seinem Fiat Ducato rückwärts aus der Grabenstraße auf die ’s-Heerenberger Straße einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 82-jährigen Pedelecfahrer, der an der Einmündung auf dem Radweg in Richtung Duvendahlstraße unterwegs war. Der Mann aus Emmerich stürzte und zog sich Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo er stationär verbleiben musste.