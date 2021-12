Verkehrsunfall in Wermelskirchen : Linienbus erfasst Achtjährigen und verletzt ihn schwer

Verkehrsunfall in Wermelskirchen

Wermelskirchen Das Kind war beim Überqueren der Landstraße 157 in Neuenflügel vom Bus angefahren worden. Bei der Notbremsung stürzte auch eine 85-jährige Wermelskirchenerin im Bus. Sie verletzte sich leicht. Passanten leisteten Erste Hilfe.

Bei einem Verkehrsunfall in Neuenflügel ist am Dienstagnachmittag ein achtjähriger Junge schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Kind war von einem Linienbus beim Überqueren der Landstraße 157 erfasst worden.