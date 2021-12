Düsseldorf-Garath : Zwei Männer bei Einbruch in Jugendzentrum festgenommen

Zwei Männer bei Einbruch in Jugendzentrum festgenommen

Düsseldorf Auf frischer Tat ertappt wurden zwei junge Männer, die gerade dabei waren, in ein Jugendzentrum in Düsseldorf-Garath einzubrechen. Einen Tresor hatten sie schon zum Abtransport bereitgestellt.

Auf frischer Tat konnten zwei junge Männer in der Nacht zu Sonntag in Garath beim Einbruch in ein Jugendzentrum festgenommen werden. Ein Anwohner hatte die Polizei über den Einbruch informiert.