Düsseldorf-Derendorf : Baufahrzeug droht in Baugrube zu stürzen - Verkehrsbehinderungen

Foto: Gerhard Berger 5 Bilder Baufahrzeug droht in Düsseldorf in Baugrube zu stürzen.

Düsseldorf An einer Baustelle an der Heinrich-Erhardt-Straße in Düsseldorf drohte ein Lkw in die Baugrube zu stürzen. Für die Bergung mussten zwei Fahrspuren gesperrt werden.

Wie ein Polizeisprecher sagte, habe sich ein Fahrzeug an der Baustelle Heinrich-Erhardt-Straße/Ecke Rather Straße festgefahren und drohte in die Baugrube zu stürzen.

Für die Bergung mussten zwei Fahrspuren in Richtung Mörsenbroicher Ei gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen, der Stau reichte zurück über die Theodor-Heuss-Brücke und die Brüsseler Straße bis Heerdt.

Um den Wagen zu bergen, wird der Beton aus dem Fahrzeug herausgepumpt. Foto: Gerhard Berger

Gegen 15.15 Uhr hatte die Feuerwehr den Lkw aus seiner misslichen Lage befreit. Die Sperrung wurde daraufhin aufgehoben.

