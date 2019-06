Gebäude in Mönchengladbach evakuiert : Haus droht in Baugrube zu stürzen

Mönchengladbach Schreckensnachricht für vier Haushalte an der Giesenkirchener Straße: Die Familien mussten am Dienstagabend plötzlich ihre Wohnungen räumen, weil das Mehrfamilienhaus akut einsturzgefährdet ist.

Die Gefahr ist noch nicht gebannt. Ein Mehrfamilienhaus an der Giesenkirchener ist stark einsturzgefährdet. Es droht, seitlich wegzubrechen. Schuld ist nach Angaben der Stadt eine benachbarte Baugrube. Die wurde offensichtlich zu tief und unsachgemäß ausgehoben, so dass die Gefahr eines sogenannten Grundbruchs besteht. Das ist Fachdeutsch und bedeutet so viel wie: Ein seitliches Wegbrechen des Gebäudes in die Baugrube ist nicht auszuschließen. Weil eine akute Einsturzgefahr besteht, wurde das Gebäude geräumt. Die Schreckensnachricht für die Familien kam am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr. Die Menschen mussten raus aus der Gefahrenzone. „Die Bewohner wurden in Ersatzquartieren untergebracht“, sagt Stadtsprecher Mike Offermanns, „und wahrscheinlich können sie nicht vor Donnerstagnachmittag in ihre Wohnungen zurückkehren“.