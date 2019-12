Polizeieinsatz in Düsseldorf-Oberbilk : Dealer muss Waffen-Deko abgeben

Polizeieinsatz in Düsseldorf-Oberbilk

Düsseldorf Nach einem Streit mit dem Nachbarn hatte der Mann die Polizei gerufen. Die nahm seinen Wandschmuck mit. Denn der fällt unter das Waffengesetz.

Es war ein Streit unter Kleindealern, der am Dienstagabend für einen Großeinsatz auf der Ellerstraße sorgte. Weil bei deinem der Beteiligten diverse gefährliche Waffen gefunden wurden, war die Polizei mit einem größeren Aufgebot am Tatort, auch, als bereits ein Verdächtiger festgenommen war.

Inzwischen hat die Polizei ermittelt, dass ein 42-jähriger Deutscher, der in dem Mehrfamilienhaus an der Ellerstraße wohnt, in die Wohnung eines Nachbarn gegangen war und diesen mit einem Brotmesser aufgefordert hatte, seine Schulden zu begleichen.