Unfall in Düsseldorf-Rath : Auto fährt in Baugrube

Auto fährt in Baugrube

Unfall in Düsseldorf-Rath

Düsseldorf Bei einem Verkehrsunfall in Düsseldorf-Rath ist ein Auto von der Straße abgekommen und in eine Baugrube gefahren. Dabei wurde mindestens eine Person verletzt.

Der Unfall ereignetet sich an der Bochumer Straße in Rath. Der Wagen mit Hamburger Kennzeichen ist aus bislang noch unbekannter Ursache von der Straße abgekommen. Er überfuhr den Gehweg, durchbrach einen Bauzaun und landetet in der vier bis fünf Meter tiefen Baugrube.