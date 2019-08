Monheim : Campus: Investor bereitet Baugrube vor

Monheim Die Probebohrungen sind erledigt, die Bombe ist entschärft. Jetzt werden die Wände stabilisiert.

Für die Befestigung der Stützwände müssen nun alle zwei bis drei Meter Stahlträger (Doppel-T-Träger) in die Erde gesteckt werden, damit die Holzbalken später dem Druck des Erdreichs standhalten. Das sind etwa doppelt so viele wie benötigt würden, wenn die Verankerung auf dem Nachbargrundstück installiert werden könnten. Die Stahlträger werden zusätzlich einbetoniert.

Weil die Alte Schulstraße nicht komplett nutzbar ist, müssen die Arbeiten auf dem Campus-Grundstück mit kleineren Lkw erledigt werden. „Wir können keine großen Lkw einsetzen, die Erde abtransportieren“, erläutert der Investor. Die Lkw müssen über die Krummstraße aus der Altstadt herausfahren. „Wir können daher auch nicht in einem Zug ausschachten, weil wir auf dem Gelände Platz zum Wenden benötigen“, so Kürten.

Das sei so mit der Stadt abgestimmt. „Es macht ja keine Sinn, erst den Campus zu bauen und dann den neuen Mietern eine Baustelle vor der Tür zu präsentieren“, sind sich Stadt und Absolut GmbH einig. Die Grube selbst wird auf etwa 97 Prozent der Grundstückfläche etwa drei Meter tief ausgeschachtet. „Das Grundstück fällt Richtung Rathaus etwa einen Meter tief ab“, so Kürten. Das liege an der Straßenführung.

Ab September wird die Stadt mit den parallel laufenden Arbeiten beginnen. In einem ersten Schritt wird der Kanal vom Kreisverkehr am Rathaus bis etwa zum Gesundheitscampus verlegt. Gleichzeitig wird die Straße saniert. Das dauert voraussichtlich bis Ende Januar 2020. So der Plan. Dann wird es erst im September 2020 mit dem zweiten Bauabschnitt weitergehen, damit in der Zwischenzeit die Baustelle Campus zugänglich ist und der Rohbau für den Gebäudekomplex hochgezogen werden kann, erläutert Monheims Tiefbauamts-Chef Andreas Apsel.