Unfall in Düsseldorf : Auto rast in Eckkneipe - drei Personen verletzt

Auto rast in Eckkneipe - drei Personen verletzt

Unfall in Düsseldorf

Düsseldorf Bei einem Verkehrsunfall sind am späten Mittwochabend drei Menschen verletzt worden. Der Fahrer des Unfallwagens stand offenbar unter Drogen.

In der Stadtmitte hat sich am späten Mittwochabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war der Fahrer eines Autos mit belgischem Kennzeichen mit erhöhter Geschwindigkeit auf der Pempelforter Straße in Richtung Kölner Straße unterwegs. Das haben Zeugen beobachtet. Im Kreuzungsbereich sei dann eine ruckartige Lenkbewegung zu sehen gewesen sein – und der 30-Jährige verlor die Kontrolle über das Auto, schleuderte über die Kreuzung und prallte gegen die Hausecke einer Kneipe.