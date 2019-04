Unfall in Düsseldorf : Mann flüchtet vor Polizei und fährt gegen Baum

Unfall in Düsseldorf

Düsseldorf Auf der Flucht vor einer Kontrolle verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und wurde schwer verletzt.

Am frühen Samstagmorgen wurde ein Pkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in Bilk schwer verletzt. Der 41-jährige Mann sollte durch eine Polizeistreife kontrolliert werden, nachdem er auf der Hüttenstraße verbotswidrig nach links abgebogen war. Anstatt anzuhalten, beschleunigte er jedoch sein Auto und flüchtete vor den Polizisten. Dabei missachtete er mehrere rote Ampeln, bis er schließlich im Bereich Kopernikusstraße/Südring die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen einen Baum am Straßenrand prallte. Der Düsseldorfer wurde dabei schwer verletzt. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum, weshalb Blutproben von dem Fahrer entnommen wurden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 66.000 Euro.