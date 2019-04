Feuer in Düsseldorf : Zwei Kellerbrände am Worringer Platz sorgten für Verkehrschaos

Düsseldorf Zwei Kellerbrände haben am Samstag für Verkehrschaos rund um den Worringer Platz gesorgt. Die Feuerwehr evakuierte zahlreiche Bewohner. Es entstand hoher Sachschaden.

Zwei Brände innerhalb weniger Stunden haben am Samstag für Verkehrsbeeinträchtigungen am Worringer Platz gesorgt: In einem Mehrfamilienhaus am Worringer Platz/ Ecke Ackerstraße brannten gegen 15 Uhr Gegenstände in einem Keller. Die Ursache dafür ist bislang unklar. Die Feuerwehr musste den Keller ausräumen, um alle Glutnester zu erreichen. Neun Bewohner des Hauses wurden evakuiert und auf Kohlenstoffmonoxid untersucht. Zwei Menschen wurden zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.