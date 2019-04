Eine Person verletzt : Beziehungsstreit in Oberbilk eskaliert – Polizei sperrt Straße und sucht Täter

Beziehungsstreit in Oberbilk eskaliert – Polizei sperrt Straße und sucht Täter

Düsseldorf In Düsseldorf-Oberbilk ist am Mittwochmittag eine Person bei einem mutmaßlichen Beziehungsstreit verletzt worden. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht.

Gesucht wird nun nach einem 25-jährigen Mann, der in einer Wohnung an der Borsigstraße eine 20 Jahre ältere Bekannte attackiert haben soll. Zunächst hatte die Polizei den aktenkundigen Intensivtäter in der Wohnung vermutet, diese weiträumig abgesperrt und ein SEK angefordert.