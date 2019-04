Selbstverteidigung für Kids : „Damit wir keinen auf die Glocke kriegen!“

Info

Übergriffe Am 22. März soll ein etwa 20 Jahre alter Mann eine Elfjährige in Friedrichstadt angegriffen haben. Er wollte sie in einen Keller zerren. Sie wehrte sich mit Schlägen, Tritten und Schreien. Der Mann soll kurze schwarze Haare und helle Haut haben, trug Jeans und Pulli. Am 25. Januar war es bereits zu zwei Anzeigen wegen Übergriffen in Bilk gekommen: In der Binterimstraße belästigte ein asiatisch aussehender Mann eine Zehnjährige, an der Kronprinzenstraße wurde eine 13-Jährige zum Opfer.

Ermittlungen Nach den Taten verstärkte die Polizei ihre Präsenz in den Stadtteilen. Die Ermittlungen dauerten an, sagte eine Sprecherin am Dienstag. Insbesondere die Spurensicherung sei noch nicht abgeschlossen. Ermittelt wird, ob der Täter DNA an der Kleidung der Kinder hinterlassen hat. Die Polizei bittet weiterhin, dass Zeugen sich unter 0211 8700 melden.