In Düsseldorf-Gerresheim überführt : Enkeltrick - zwei Tatverdächtige festgenommen

Düsseldorf Einer pfiffigen Bankmitarbeiterin ist es zu verdanken, dass zwei mutmaßliche Komplizen von Enkeltrickbetrügern in Düsseldorf festgenommen werden konnten. Eine 76-Jährige konnte im letzten Moment vor Schaden bewahrt werden.

Was war geschehen? Die Enkeltrickbetrüger wandten ihre perfide Masche auch bei der Düsseldorfer Seniorin an. Mit geschickten Fragen am Telefon täuschten die Täter die Identität eines nahen Verwandten vor. Der vermeintliche Enkel am anderen Ende der Leitung benötigte für ein wichtiges Geschäft einen fünfstelligen Bargeldbetrag.