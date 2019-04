Schutz von Friedhöfen : Leser wollen, dass die Stadt Düsseldorf Mittel gegen Metalldiebstähle findet

Düsseldorf Sollte die Stadt Friedhöfe und Parks besser vor Metalldiebstählen schützen – oder geht der Datenschutz vor? Die meisten unserer Leser haben eine klare Meinung: Sie wünschen sich, dass die Stadt aktiv etwas gegen Metalldiebstähle tut.

(hpaw) Viele Menschen in Düsseldorf sind betroffen von den Metalldiebstählen auf Friedhöfen – manche emotional, manche auch ganz tatsächlich. Das zeigen Kommentare in den sozialen Netzwerken und Leserbriefe, die unsere Redaktion erreichten. „Ich pflege seit vielen Jahren ein Grab auf dem Nordfriedhof“, schreibt beispielsweise Ursula Böddeker. „Im letzten Herbst waren zwei mal Metalldiebe da.“ Ihren Angaben zufolge wurde damals eine Kupferabdeckung gestohlen. „Vor wenigen Tagen haben Metalldiebe erneut ein schweres Werkzeug angesetzt und die neue Metallabdeckung (jetzt kein Kupfer mehr!) beschädigt.“ Die Behörden hätten ihr wenig Hoffnungen gemacht, dass die Täter gefunden oder in Zukunft Diebstähle verhindert werden könnten. „Ich habe nicht den Eindruck gewonnen, dass Polizei und Gartenamt wirklich den Willen haben, gegen die Diebstähle etwas zu unternehmen. Ich bin dafür, dass es den Dieben so schwer wie möglich gemacht wird und erwarte, dass die Stadt alles versucht, um die Diebstähle zu verhindern.“ Frau Böddeker wünscht sich einen Wachdienst, Reiterstaffeln, Videoüberwachung der Eingänge, Kennzeichenerfassung am Eingang und dass der Friedhof nachts abgeschlossen wird.