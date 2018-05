Düsseldorf : ADAC bewertet Touristen-Info als "sehr gut"

Düsseldorf Die Touristen-Information der Düsseldorf Tourismus (DT) am Hauptbahnhof ist vom ADAC mit der Qualitätsnote "sehr gut" ausgezeichnet worden. Der Verband hatte insgesamt 14 Touristen-Informationen deutscher Städte untersucht - Düsseldorf kam dabei auf Rang drei und ist damit die erfolgreichste Großstadt. Positiv bewertet wurden unter anderem die Qualität der Beratung (mündlich, per Mail oder am Telefon) und die Barrierefreiheit der Niederlassung sowie die langen Öffnungszeiten - 9,5 Stunden an Werktagen und 7,5 Stunden an Samstagen. Der ADAC lobte außerdem die umfangreichen Angebote, etwa die DüsseldorfCard, Veranstaltungstickets sowie schriftliche Informationen zu Unterkünften, Gastronomie und Radwegen.

Man wolle das Serviceerlebnis in Zukunft aber noch weiter optimieren, kündigte DT-Geschäftsführer Frank Schrader an. "Die Tourist-Information der Zukunft muss neben Informationen auch Inspirationen und digitale Angebote bieten."

