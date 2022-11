Junge Gastroszene in Düsseldorf In diese Kneipen gehen Studierende gerne

Die Sportsbar Die Boston Bar liegt mitten in der Altstadt an der Hunsrückenstraße. Tagsüber gibt es in der klassisch amerikanischen Sportsbar auf zehn Fernsehern Bundesliga-Spiele, American Football, Formel 1 und Spiele der Champions League zu sehen. Getränke gibt es für jeden Anlass: egal ob Bier, Wein oder aber Cocktails. Abends kann man in der Bar gut tanzen und so ideal neue Leute aus der Uni kennenlernen. Besonderes Highlight ist die Partyreihe #POAS (Party of Applied Sciences), die an ausgewählten Donnerstagen stattfindet. Tickets dafür kosten 6,39 Euro, Informationen lassen sich auf Instagram unter @poas_dus finden.